Trasmesso su Rai 5 il documentario "Pescara, l'estate infinita" dedicato alla nostra città [VIDEO]

"Pescara, l'estate infinita". Il documentario che racconta la nostra città è andato in onda su Rai 5 ieri sera, domenica 9 gennaio.

Il documentario è stato trasmesso all'interno del programma "Di là dal fiume e tra gli alberi", come episodio 11 della stagione 3.

A raccontare la nostra città è Giuseppe Sansonna.

Dal mare alla montagna, con il filo conduttore dei nostri due illustri concittadini come Gabriele d'Annunzio ed Ennio Flaiano.

Ma anche passando dal fumettista Andrea Pazienza, i miti dello sport come Manuel Estiarte dell'indimenticabile Sisley e le imprese calcistiche del Pescara di Galeone prima e di Zeman poi. Si è parlato anche di alcuni pescaresi che, tra goliardia, imprenditoria e vocazione all'impresa spettacolare, hanno fatto rivivere il mito di D'Annunzio in pieni anni '80. Gente che si buttava a mare con la motocicletta, a Capodanno, come Eriberto Mastromattei, compianto re della balneazione pescarese. O come Gino Pilota, socio di Benetton, intimo di Ayrton Senna, a cui aveva fatto conoscere e amare Pescara.

Per rivedere il documentario basta cliccare il seguente link: https://www.raiplay.it/video/2021/07/Di-la-dal-fiume-e-tra-gli-alberi-203d35f4-2df5-4c9f-bec2-97308652c896.html