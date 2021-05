Elena D'Ascenzo rappresenta l'Abruzzo al Premio Andrea Parodi

Elena D'Ascenzo avrà il compito di rappresentare l'Abruzzo al celebre Premio Andrea Parodi, che si svolge da anni in Sardegna. Appuntamento per il 14 e 15 maggio al Teatro Si' e Boi di Selargius (Cagliari). La manifestazione, che si avvale della direzione artistica di Elena Ledda, avrà inizio alle ore 18 in entrambe le giornate. Sarà possibile seguirla in streaming sulle pagine Facebook della Fondazione Andrea Parodi, di EjaTv e di SardegnaEventi24, sabato 15 anche su quelle di Rai Radio1 e Rai Radio Tutta Italiana, media-partner dell’evento.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la Fondazione Andrea Parodi è riuscita a organizzare le finali della 13a edizione, inizialmente previste per lo scorso autunno ma poi rinviate a causa dell’emergenza sanitaria Il Premio è l’unico contest europeo di world music, nato per omaggiare un grande artista come Andrea Parodi, già cantante dei Tazenda, importante esponente della musica etnica italiana e internazionale scomparso 15 anni fa.

Elena D'Ascenzo e gli altri finalisti si esibiranno davanti a una giuria tecnica (composta da addetti ai lavori, autori, musicisti, poeti, scrittori e cantautori) che decreterà il vincitore assoluto, e a una giuria critica (giornalisti e critici musicali) che assegnerà appunto il premio della critica. Entrambe le giurie, come negli scorsi anni, saranno composte da autorevoli esponenti del settore, alcuni dei quali seguiranno le esibizioni da remoto. Uno specifico premio verrà assegnato da una giuria internazionale, in remoto, composta da Sergio Albertoni, Andrew Cronshaw, Petr Doruzka, Edyta ?ubi?ska, Juan Antonio Vazquez e Piotr Pucylo.

Per il vincitore assoluto sono previsti diversi bonus, fra cui una serie di concerti e partecipazioni alle prossime edizioni di alcuni festival partner del Parodi, dallo European Jazz Expo in Sardegna a Folkest in Friuli, fino allo stesso Premio Parodi. Oltre a questo, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà invece la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre uno tra i finalisti verrà invitato ad esibirsi durante la prossima edizione di un altro festival partner, 'Mare e Miniere'.