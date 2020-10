Buttafuoco (Teatro Stabile d'Abruzzo): "Osceno massacro dello spettacolo dal vivo"

Come si legge sull'Ansa, il presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo, Buttafuoco, commenta duramente il Dpcm che prevede da oggi la chiusura di teatri e cinema, parlando di "osceno massacro dello spettacolo dal vivo" e "inspiegabile accanimento verso uno dei luoghi più sicuri dal Covid". Il numero uno del Tsa, poi, aggiunge:

"Le sale per lo spettacolo dal vivo e cinema sono dotate di ricircolo dell'aria come negli aerei. Possono superare qualsiasi giudizio sanitario. È un provvedimento incomprensibile che ignora tutti i lavoratori, oltre ad attori, tecnici e amministrativi".

Per Buttafuoco, il ministro della cultura Franceschini sarebbe colpevole di non aver difeso il settore dello spettacolo dal vivo, sulla base delle evidenze numeriche dei mancati contagi. E conclude: "Lo spettacolo è una medicina per la gente, in un contesto psicologico così pesante. Quando chiuderanno cinema e teatri, sapremo con chi prendercela".