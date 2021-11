Continua l'ascesa di Donatella Di Pietrantonio: "Borgo Sud" pubblicato anche in Spagna

Continua l'ascesa di Donatella Di Pietrantonio: mentre infatti è ancora nelle sale il film "L'Arminuta", tratto dal libro che le ha fruttato il prestigioso Premio Campiello, il suo ultimo romanzo "Borgo Sud" viene pubblicato anche in Spagna. È stata la stessa scrittrice abruzzese a darne notizia su Facebook, postando una foto della copertina e scrivendo: "In Spagna è così". Nella versione in lingua iberica, infatti, il titolo è stato leggermente modificato, diventando "Las hermanas de Borgo Sud". La casa editrice è Duomo Nefelibata.

Intanto il consigliere comunale del Pd Giovanni Di Iacovo torna sulla tematica della Film Commission dopo aver lanciato l'allarme, già da alcune settimane, sul rischio che l'Abruzzo possa farsi scippare anche "Borgo Sud" per la realizzazione di una nuova pellicola cinematografica: «Il film tratto da "L’Arminuta" della nostra Donatella Di Pietrantonio è davvero bello - afferma - Unica nota dolente, nonostante il romanzo si ambienti nella nostra regione, a causa dell'indifferenza delle istituzioni culturali il film è stato girato altrove. Abbiamo però una seconda chance: il suo ultimo romanzo, "Borgo Sud", è corteggiatissimo da molte produzioni cinematografiche internazionali, ma la partita non è ancora chiusa. Il mio appello in ogni sede, come l’appello di tutti i cittadini che amano la nostra regione, è di non perdere anche questa occasione per far sì che l’intensa bellezza del nostro Abruzzo possa essere conosciuta anche grazie a un film che, come per "L’Arminuta", farà davvero il giro del mondo».