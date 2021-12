Il pescarese Daniele Mammarella al terzo posto tra i migliori chitarristi acustici del mondo

Il pescarese Daniele Mammarella è terzo nella classifica dei migliori chitarristi acustici del mondo stilata dalla nota testata giornalistica inglese MusicRadar per i "Musicradar Awards".

Il chitarrista di Pescara è stato inserito al terzo posto di questa importante graduatoria.

Una soddisfazione enorme per un risultato davvero di rilievo che certifica la bravura di un musicista nostrano.

«È difficile sia da dire che da spiegare ma alla fine è uscita la classifica dei 10 migliori chitarristi acustici del mondo secondo la nota testata giornalistica Inglese MusicRadar per i "Musicradar Awards" e niente, sono nella top 3 insieme a due mostri sacri come Tommy Emmanuel (ovviamente non si batte il Maestro di vita ) e Mike Dawes!», scrive Mammarella su Facebook, «per me questo è uno dei più grandi traguardi raggiunti fino ad adesso e non posso che ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questi e anni e voi che mi avete votato, quindi, grazie grazie grazie! Beh iniziamo a lavorare al terzo album».

Quest'ultimo riconoscimento è arrivato dopo due anni di riscontri positivi da parte della critica musica sia nazionale che internazionale e dopo la pubblicazione del suo secondo album "Moonschine", uscito a giugno 2021, prodotto da Music Force, disponibile fisicamente e on line in tutti gli store musicali (Spotify, Youtube, Amazon, iTunes ed altri). Un album che sin dalla sua uscita ha riscosso consensi unanimi da parte della critica musicale specializzata.