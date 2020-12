Daniele Mammarella non ce l'ha fatta a vincere il titolo di Acoustic Guitarist of the Year: "Grazie a tutti per il sostegno"

Ha sfiorato la conquista del titolo di migliore chitarrista acustico del mondo il pescarese Daniele Mammarella, fra i cinque finalisti del "Acoustic Guitarist of the Year". Purtroppo Daniele non è riuscito a spuntarla sugli altri candidati, ma con un post su Facebook ha voluto comunque ringraziare tutti i pescaresi e gli abruzzesi per il supporto ricevuto nell'ultima settimana.

Daniele, talentuoso musicista che vanta collaborazioni e concerti assieme a grandi artisti nazionali ed internazionali, si è detto emozionato per i complimenti e il sostegno avuto da tutti