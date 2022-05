"Cuore Mio", è uscito il nuovo singolo del pianista pescarese Claudio Filippini

Si chiama "Cuore mio" il nuovo singolo del pianista pescarese Claudio Filippini, da lui composto e prodotto, che è uscito lo scorso 29 aprile su tutte le piattaforme digitali. Edito dalla Sun Village Records, il brano anticipa l’uscita del nuovo lavoro dell'artista, intitolato “Filippismo”, che è prevista per venerdì 6 maggio, e rappresenta il ritorno sulla scena discografica di uno dei pianisti più interessanti ed eclettici della scena jazz contemporanea. Filippini, infatti, rappresenta una vera e propria istituzione tra i giovani talenti dell'ambito jazzistico italiano.

Dedicato a sua figlia Maia (che ha firmato anche il disegno della copertina), "Cuore mio" è un brano che regala ampie visioni e dove l’uso del pianoforte da parte di Claudio Filippini, insieme al synth e all’elettronica, prelude non solo alla vasta gamma sonora ma anche ai diversi tipi di linguaggi musicali che andranno poi a comporre l’intero disco.

Nell’album “Filippismo”, oltre ai fedelissimi Luca Bulgarelli al basso e Marcello Di Leonardo alla batteria, compaiono inoltre come "guest star" la cantante e compositrice Carolina Bubbico e suo fratello Filippo, anch’egli musicista e cantante, con cui Claudio ha già collaborato nei due singoli "Larry Christman" del 2020 e "Eat My Bells" del 2019. Non a caso, mix e master di questo nuovo pezzo sono stati curati proprio da Filippo Bubbico, al Sun Village Studio di Lecce. Ricordiamo, infine, che Filippini ha pure collaborato per diversi anni con il noto vocalist Mario Biondi, facendo parte della sua band e suonando con lui in dischi e concerti.