Cultura, l'assessore Carota: "Per l'estate 2022 un cartellone di qualità per tutta la città"

Non solo Pescara Jazz, la cultura in città avrà un cartellone di qualità per l'estate 2022. Lo assicura l'assessore comunale al ramo Maria Rita Carota parlando con IlPescara a margine della nota manifestazione che quest'anno compie 50 anni. Il cartellone è in definizione, spiega, "come è noto un po' a tutti ci sono delle difficoltà finanziarie per mettere tutto in campo, ma contiamo di farlo grazie al lavoro che stiamo facendo con gli operatori culturali locali, ma anche con quelli nazionali. Siamo certi - aggiunge Carota - che il calendario che renderemo noto nei prossimi giorni, sarà di tutto rispetto a dimostrazione che quando c'è qualità tutto è possibile".

Sul se si è pensato al coinvolgimento di tutta la città e dunque non solo del centro, aggiunge: "cercheremo di dislocare un po' in tutte le zone gli appuntamenti, alcuni saranno tradizionali, altri più innovativi grazie proprio alla collaborazione di tanti operatori che continuano a lavorare nonostante le difficoltà che ci ci sono state negli ultimi anni".