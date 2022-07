Cremonese incontra Michele D'Attanasio, fresco vincitore del David di Donatello

L'assessore comunale al turismo e ai grandi eventi, Alfredo Cremonese, ha ricevuto in Comune il pescarese Michele D’Attanasio, che nei mesi scorsi ha ottenuto il prestigioso David di Donatello come migliore autore della fotografia, per congratularsi con lui.

Nell'occasione, Cremonese ha consegnato a D'Attanasio un riconoscimento a nome dell'amministrazione e poi, esprimendo grande emozione per questo incontro, ha esclamato: "Pescara vola". Di sicuro, infatti, il premio conseguito da questo nostro illustre concittadino ha dato, di riflesso, ulteriore luce e ulteriore importanza al capoluogo adriatico. Che adesso, com'è giusto che sia, ha voluto riconoscerne ufficialmente i meriti.