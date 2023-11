Alla Fondazione Pescarabruzzo il corso gratuito di arte performativa integrata “La Città Invisibile”

Al via il corso di arte performativa Integrata “La città invisibile”, promosso e realizzato dall’attore e insegnante, Marco Paparella, in partnership con la Fondazione Pescarabruzzo e con la collaborazione della Fondazione Caritas Diocesana Pescara-Penne. Giovedì 9 novembre alla Fondazione Pescarabruzzo comincerà il primo di quelli che in tutto saranno 12 incontri gratuiti. Le lezioni costituiranno un vero e proprio laboratorio di arti sceniche gratuito, rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare un diverso modo di relazionarsi con sé stessi, con gli altri e con la propria città.

«Nel centenario della nascita di Italo Calvino, siamo lieti di promuovere e ospitare questo corso di arte scenica che trae ispirazione da una delle sue opere più famose “Le Città Invisibili”. L’intento è anche quello di aiutare le giovani generazioni a conoscere uno tra gli autori italiani più importanti sulla scena nazionale e internazionale», dichiara Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

E Paparella aggiunge: «Disegneremo nuove mappe emozionali per misurarci con l’altro e con lo spazio che ci circonda, che spesso diamo per scontato. Per farlo useremo le tecniche dell’arte teatrale: la riscoperta delle potenzialità del corpo e della voce; l’espressività del movimento individuale e corale; il respiro come ascolto di sé e dell’altro».

Ci sarà l’opportunità di condividere la ricerca e l’attività esperienziale anche con gli ospiti della Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” e in quei luoghi della città più “invisibili”. Il laboratorio è diviso in tre moduli, ognuno ispirato ad una lezione americana di Calvino: leggerezza, rapidità e visibilità. Ogni modulo è indipendente, ogni partecipante maggiorenne potrà quindi scegliere il numero di moduli da seguire.

I giorni e orari del corso sono i seguenti: 9/12 novembre, 16/19 novembre, 23/26 novembre. Giovedì: ore 18–20. Venerdì: ore 10–13 / 15–19. Sabato: ore 10–13 / 15– 19. Domenica: ore 10–13. Per info e iscrizioni: paparella.marco@gmail.com.