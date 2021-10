Scuola Macondo, partono i corsi 'Kids' per i più piccoli

La Scuola Macondo dà il via ai corsi 'Kids' per i più piccoli. Inizieranno a partire dalla metà di ottobre nella struttura fondata e diretta dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta, e prevedono tanti appuntamenti: un “Doposcuola” pensato per gli studenti delle elementari e medie che può essere frequentato sia con lezioni di gruppo sia con incontri individuali; il Pop-Up lab (suddiviso in due fasce di età, 7-10 anni e 11-14 anni) pensato per i bambini e i ragazzi in età scolare che amano le storie, il disegno e la geometria; “Fabbricanti di storie”, un corso di scrittura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni; "Dalla tela alla carta", un percorso (7-10 anni) che parte dall’analisi delle grandi opere d’arte per poi far realizzare ai bimbi un racconto; “Detective di storie” è rivolto a ragazzi (11-14 anni) che vogliano migliorare il loro inglese attraverso il gioco.

Per altre informazioni: 370.3525381 - macondokids@gmail.com.