Conny, la sexy influencer pescarese, protagonista su canale 5 a "Forum" [VIDEO]

Una donna all'antica di origine pugliese che fa causa alla consuocera dalla personalità molto spregiudicata e sessualmente disinibita.

Questo è stato il tema della divertente puntata di "Forum", condotta da Barbara Palombelli su Canale 5 e trasmessa l'altro ieri, martedì 8 settembre.

Il giudice Bartolo Antoniolli ha ascoltato le argomentazioni della signora Angela, casalinga vecchio stampo, legata alle tradizioni e che da sempre conduce una vita morigerata, e quelle di Conny, all'anagrafe Concetta Pagliarella, parrucchiera di Pescara e più volte vincitrice di concorsi di bellezza nella sezione "over", brava ad interpretare il ruolo della femme fatale come richiesto dal copione.

Nei panni, perfettamente calzanti, di donna disinibita e dalla mentalità aperta, la nostra Conny ha recitato il ruolo di una sex influencer, capace di risvegliare la virilità e gli ormoni di Pasquale, il marito di Angela, ossessionato dalla voglia di manifestare il proprio desiderio sessuale per stimolare uno spento rapporto coniugale. L'accusa nei confronti dell'attrice pescarese è di "trattamento illecito dei dati personali", essendo venuta a conoscenza, dietro confessione di Pasquale, delle abitudini e dei risvolti più intimi della controparte. Una violazione della privacy che ha indotto la diretta interessata a chiedere un maxi risarcimento. Ne viene fuori un battibecco esilarante, fatto di battute in stretto dialetto pugliese e di provocanti repliche da parte dell'imputata. Alla fine, la sentenza ha stabilito che non vi è prova del danno, respingendo la richiesta di un compenso per il danno arrecato. Per Concetta Pagliarella è stata una bizzarra esperienza televisiva che va a sommarsi alle tante apparizioni in passerella e alle recenti partecipazioni in videoclip musicali e cortometraggi cinematografici.

Questo il link per rivedere la puntata: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/forum/martedi-8-settembre-canale-5_F310398201014401