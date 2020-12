Concorso di grafica “Proteggi la vita, diventa donatore”: i vincitori dell’edizione 2020

Concorso di grafica “Proteggi la vita, diventa donatore”: proclamati i vincitori dell’edizione 2020. La competizione, promossa dall’Avis Provinciale Pescara e dall’Aido in collaborazione con la Scuola internazionale di Comics e Games Academy di Pescara, si articola in 2 sezioni: una riservata agli studenti oltre i 16 anni della Scuola Internazionale di Comics nel pieno del loro corso di studi o che l'hanno terminato nei 2 anni precedenti, l’altra dedicata agli under 16 della stessa Scuola.

Al primo posto si è classificato quest'anno Carlo Minichello con “Save a life”, seguito da Raffaella Camponesco con “Segui il tuo percorso” e Ornella Esposito con “Dona un futuro”. Il premio per la sezione speciale under 16, invece, è stato assegnato dalla giuria ad Anastasiya Dyptan per il suggestivo elaborato “La donatrice”.

«Il concorso è ormai giunto alla terza edizione e il percorso che abbiamo realizzato è stato significativo dal punto di vista artistico perché abbiamo ricevuto esiti grafici artisticamente validi che abbiamo usato nella nostra comunicazione associativa. L’idea di promuovere la donazione del sangue puntando sulla fantasia e sulla creatività dei giovani artisti è una scelta che confermeremo nei prossimi anni con la certezza di realizzare una buona pratica associativa», dichiara il presidente provinciale Avis Pescara, Camillo Bosica.