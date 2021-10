Al via la nona edizione del concerto flautistico internazionale "Severino Gazzelloni"

Nono concorso flautistico internazionale "Severino Gazzelloni" a Pescara dal 18 al 24 ottobre.

L'evento musicale, sotto la guida del maestro Salvatore Lombardi, si terrà per la quarta volta nell’auditorium del Conservatorio “Luisa D’Annunzio”.

A organizzare il concorso l’associazione Flautisti Italiani con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, il Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica, Aiam-Associazione Italiana Attività Musicali.



L’evento, intitolato al celebre musicista Severino Gazzelloni, che attraverso le sue numerose performance ha avuto il grande merito di divulgare la conoscenza del flauto presso un pubblico più ampio, si propone lo scopo di sostenere il talento dei giovani musicisti offrendo loro nuove opportunità professionali nel mondo della musica. La giuria composta da illustri flautisti internazionali vede la partecipazione di Michel Bellavance (professore al Conservatoire de Musique de Genève), Adriana Ferreira (Primo flauto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Marc Grauwels (professore al Conservatoire Royal de Mons), Salvatore Vella (Primo flauto dell’Orchestra del Teatro Vincenzo Bellini di Catania), Marta Rossi (Secondo flauto e ottavinista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma), Maurizio Simeoli (già ottavino solista del Teatro alla Scala di Milano e attuale solista internazionale).



La competizione, divisa in quattro categorie (categoria A: per i nati dal 2004 in poi; categoria B: per i nati dal 1999 al 2003; categoria C: per i nati dal 1989 al 1998; Categoria Ottavino: per i nati fino al 1989), vanta un montepremi totale di circa 25 mila euro, con borse di studio in denaro, pubblicazioni musicali, consegna di flauti e accessori, pubblicazioni su testate, concerti, pubblicazione di un Cd, e la copertina sulla rivista Falaut. 165 gli iscritti, provenienti da 23

nazioni e 4 continenti: Italia, Russia, Usa, Uk, Portogallo, Spagna, Francia, Ucraina, Corea del Sud, Brasile, Svizzera, Serbia, Ungheria,

Germania, Austria, Polonia, Israele, Turchia, Olanda, Venezuela, Cile, Cuba, Taiwan.



«Questo concorso ha da sempre rappresentato le eccellenze del mondo del flauto», dichiara Lombardi, «siamo felici di ripartire, dopo questo lungo periodo di chiusura, dai giovani e per i giovani. Ormai per noi questo è un mantra. Falaut da anni ha costruito un rapporto speciale con la città di Pescara nel nome del più grande flautista italiano che fu Severino Gazzelloni. Dunque l’intitolazione al maestro non è una commemorazione, ma un atto di costruzione sempre viva

di talenti e futuro, immaginando di dare nuova linfa alla grande comunità dei musicisti, in particolare agli emergenti. Il concorso Severino Gazzelloni insomma vuole rendere lustro a Pescara e all’Abbruzzo, valorizzare i ragazzi e scommettere sulle possibilità del domani».



Afi e Falaut. Nata nel 1998 e rifondata nel 2007, l’associazione Flautisti Italiani, con la direzione del maestro Lombardi, ha organizzato negli anni numerosi eventi, quali: FlautoMania, Falaut Festival, Falaut Day, Falaut Campus, concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni”, Vallo di Diano Flute Festival. L’associazione cura anche il progetto editoriale della “Rivista Falaut”, periodico settoriale (magazine flautistico con CD). Lanciato inizialmente come progetto editoriale, dopo poco Falaut, grazie all’entusiasmo dei suoi collaboratori e lettori, si trasforma in un movimento culturale volto alla realizzazione di una serie di eventi legati alla tradizione musicale italiana per la valorizzazione del flauto e dei flautisti italiani. Negli anni, l’Afi ha stretto importanti collaborazioni con enti pubblici e privati.