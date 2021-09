La Compagnia del Cinema apre una sede a Pescara: al via i corsi per aspiranti attori

Il corso di Recitazione Cinematografica, dopo Roma e Milano, organizzato dalla Compagnia del Cinema arriva a Pescara con una nuova sede in via Larino

Sbarca anche a Pescara il corso di recitazione cinematografica della Compagnia del Cinema che, dopo Roma e Milano, approda anche a Pescara. L'8 ottobre prossimo verrà inaugurata la sede in via Larino 10/1, attrezzata con tutti gli strumenti tecnologici per offrire il massimo ai propri allievi. Le lezioni inizieranno ad ottobre e termineranno a maggio, saranno 100 con cadenza settimanale. Fra gli insegnanti troviamo Stefano Fresi, Giorgio Borghetti, Sara Ricci, Christian Iansante, Laura Baldassarre, Nunzio Caponio, Francesco Centorame, l'insegnamento di dizione e recitazione affidata a Alba Bucciarelli e per il canto Gianluca Di Febo.

Per iscriversi al corso bisogna, però, superare un provino attitudinale ed avere almeno 16 anni. Il corso di recitazione cinematografica è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi alla recitazione per acquisire i principi basilari della tecnica attoriale sviluppando le potenzialità creative e interpretative presenti in ognuno. L’attività formativa si basa sullo stile della recitazione ‘naturale’ tipica del cinema e prepara gli allievi sia ai casting professionali che per imparare le basi della pratica attoriale. Per info: 085.7996057 o 348.8133081.