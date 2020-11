Il Colibrì propone la sua idea di streaming con un foyer e un auditorium virtuali

Il Colibrì Ensemble propone la sua idea di streaming con un foyer e un auditorium virtuali. Dopo aver mandato in scena i primi due concerti della stagione, si è visto costretto a fermare tutto per la chiusura dei teatri. E così è nata l'idea di #famolostreaming, progetto che viene illustrato da Andrea Gallo, direttore artistico dell’orchestra.

“Nonostante la convinzione che lo spettacolo dal vivo sia l’unica strada, ci siamo chiesti se fosse giusto rimanere fermi, chiusi, in un malinconico silenzio. In fondo la musica può essere un grande aiuto in momenti come questi, noi per primi non sappiamo farne a meno e allo stesso tempo sentiamo una grande nostalgia del nostro pubblico, del suo silenzio intenso, dei suoi applausi. Certo, suonare senza pubblico sarà davvero strano”.