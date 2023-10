La pescarese Claudia Ruscitti vince il premio “La luna e il drago” nella sezione Poesia

Importante riconoscimento per la pescarese Claudia Ruscitti, che ha vinto la XV edizione del premio letterario internazionale “La luna e il drago” nella sezione Poesia.

Nella nota critica, a cura di Marinella Miconi, si legge che "il tema che domina la poesia è quello della "rimembranza" del periodo felice dell'infanzia e della giovinezza. Sul trascorrere del tempo e sulla memoria l'autore, attraverso un linguaggio fortemente evocativo, descrive il ritorno al paese natio in cui vengono tratteggiate ambientazioni capaci di evocare sensazioni di struggente nostalgia e dolce malinconia. Le indelebili immagini descritte si svelano in tutta la loro potenza descrittiva, capaci di suscitare nel lettore percezioni visive e memorie uditive che coinvolgono lasciando spazio alla commozione. Un mondo straordinario e intimo costituito dalla bellezza delle cose semplici dove perdersi e a cui tornare, per affidare al futuro la speranza di divere ancora istanti di felicità".

Il concorso internazionale "La luna e il drago" è promosso dalla scrittrice Anna Montella, che ne è anche la presidente. Claudia Ruscitti, che insegna in un istituto scolastico di Montesilvano, è stata già premiata in passato in varie manifestazioni letterarie e di poesia.