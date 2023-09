La classe premiata da Mattarella incontra la città facendo lezione di storia

Si intitolava 'Giorno del ricordo. Una lezione di storia insegnata dai bambini premiati dal presidente Mattarella' l'evento organizzato dal comitato provinciale di Pescara dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Nel salone parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo i giovani allievi della V A della scuola primaria di Spoltore "Del Nunzio" hanno esposto i loro elaborati, grazie ai quali hanno vinto il prestigioso premio nazionale che ogni anno il ministero dell'istruzione dedica al giorno del ricordo.

E così i piccoli studenti, dopo aver provato l'emozione di ricevere la targa di riconoscimento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno voluto condividere il loro originale percorso didattico con genitori, insegnanti, autorità e un numeroso pubblico di cittadini pescaresi. La drammatica storia del confine Orientale italiano, conclusasi con gli eccidi delle Foibe e la tragedia dell'Esodo, è stata illustrata attraverso disegni, video e "lap books" elaborati con maestria.

Guidati dalle insegnanti Scordella, Di Biase e Di Fonzo, gli alunni hanno parlato di vicende complesse e dolorose, tanto da suscitare la commozione degli esuli istriani e dalmati presenti in sala, testimoni di quei fatti, come la strage di Vergarolla, tutt'ora sconosciuti ai più. La presidente del comitato Anvgd, Donatella Bracali, ha ringraziato i soci che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento, don Giorgio Campilii per la disponibilità del salone e gli ospiti intervenuti: Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, Vincenzo D'Incecco, consigliere regionale, e Nicoletta Paolini, preside della scuola primaria.