"Caro Pirandello avevi torto": a Città Sant'Angelo l'anteprima del corto che racconta il borgo attraverso gli occhi dei bambini

“Caro Pirandello avevi torto”. Nel titolo del cortometraggio interamente girato a Città Sant'Angelo una visione ottimistica del borgo e di tutti i borghi abruzzesi con protagonista l'innocenza e la curiosità dei bambini. Il film è stato interamente girato a Città Sant'Angelo e proprio Città Sant'Angelo sabato 15 ne ospiterà l'anteprima.

Il film è stato girato dal promettente e pluripremiato regista abruzzese Davide Lupinetti. L'appuntamento è alle 18 nell'ex bigattiera di Madonna della Pace con la serata, ad ingresso gratuito, che sarà presentata dal giornalista Paolo De Carolis. Un evento da tutto esaurito cui prenderanno parte anche importanti personalità del mondo politico e abruzzese, ma che è solo la conclusione di un pomeriggio interamente dedicato al cinema. Fino alle 20, infatti, saranno proiettati 4 cortometraggi diretti dal giovane regista di Silvi formatosi in California e che, nella sua pur breve esperienza, può già vantare un riconoscimento al Festival del cinema di Venezia.

Il cortometraggio protagonista, il più atteso, è l'ultimo lavoro di Lupinetti che alla sceneggiatura ha lavorato insieme a De Carolis e Graziano Gabriele che si è occupato anche della locandina. Partendo dalla novella Notte di Luigi Pirandello, una partita a nascondino tra numerosi bambini ci porta alla scoperta di uno dei borghi più belli d'Italia, mostrandone gli scorci più fascinosi, le vedute più suggestive. Le immagini contraddicono le parole di Pirandello, dando una visione più ottimistica del borgo e dei borghi abruzzesi, spesso relegati nella visione di luoghi morenti e privi di energia vitale. Il film è stato realizzato con il contributo di aziende private che hanno la loro attività nel borgo pescarese.

Questi gli altri cortometraggi che saranno proiettati nella giornata: “Dal tramonto all'alba” omaggio al grande Ennio Morricone; “Under the water”, corto realizzato da Lupinetti in Kenya presentato nei circuiti di festival nazionali ed internazionali tra il 2020 e il 2021 e che ha avuto diverse nomination tra cui quella di miglior documentario a San Marino, premio sguardo raro alla casa del cinema di Roma e soprattutto premio Diversità come Valore alla 77a edizione del Festival del Cinema di Venezia (2020); “Nautilus”, corto girato nel 2021 e presentato nel circuito di festival nel 2022, tutt'ora in concorso e che tra i premi ottenuti vanta quello alla miglior regia ricevuto a Messina.