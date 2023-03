L'attrice pescarese Sara Serraiocco ne "Il ritorno di Casanova", il nuovo film di Gabriele Salvatores

Per Sara Serraiocco il 2023 è iniziato alla grande. Dopo "Il primo giorno della mia vita", nuovo film del regista Paolo Genovese uscito a fine gennaio, la giovane e talentuosa attrice pescarese già si appresta a tornare nelle sale con “Il ritorno di Casanova”, diretto da Gabriele Salvatores e con un cast d’eccezione composto da Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.

La Serraiocco ritroverà così Servillo, con cui aveva già recitato nella pellicola di Genovese. La trama de "Il ritorno di Casanova" ruota attorno alla storia di Leo Bernardi, affermato regista alla fine della sua carriera che racconta, nella sua ultima opera, il Casanova di Arthur Schnitzler. Un personaggio che si rivelerà incredibilmente simile a lui, più di quanto avesse potuto immaginare. Il lungometraggio uscirà il prossimo 30 marzo con 01Distribution.

Sara Serraiocco è ormai sempre più una certezza del cinema italiano. Durante il 2022 ha preso parte alle riprese di "Io sto bene", interessante lungometraggio di Donato Rotunno che ha rappresentato il Lussemburgo agli Oscar nella categoria "Miglior film straniero". Inoltre è stata membro di giuria alla Berlinale 2022, il prestigioso Festival internazionale del cinema di Berlino, facendo parte della commissione incaricata di assegnare lo "Shooting Stars Award", premio che viene aggiudicato ogni anno a giovani attori europei.

Dulcis in fundo, è poi sbarcata al festival del cinema di Venezia per una duplice presentazione: Il Signore delle Formiche, diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, e Siccità, diretto da Paolo Virzì e con un cast che annovera tra gli altri Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci e Max Tortora. E ora è pronta per nuove, suggestive sfide professionali.