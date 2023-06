Sara Serraiocco in corsa ai Nastri d'Argento come miglior attrice non protagonista

Per Sara Serraiocco il 2023 continua alla grande dopo essere iniziato con la partecipazione a due importanti pellicole: "Il ritorno di Casanova" di Gabriele Salvatores e "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese. Proprio per quest'ultimo film l'attrice pescarese è in corsa come attrice non protagonista ai prossimi Nastri d'Argento e dovrà vincere la concorrenza di Barbora Bobulova ("Il sol dell'avvenire"), Milena Mancini ("Mia"), Kasia Smutniak ("Il colibrì") e Lidia Vitale ("Ti mangio il cuore").

"Ringrazio di cuore il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici per la candidatura come attrice non protagonista per il film "Il primo giorno della mia vita", diretto da Paolo Genovese", queste le parole della Serraiocco sulla sua pagina Facebook. "Il primo giorno della mia vita" vede la nostra giovane concittadina recitare accanto a big del grande schermo come Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea. La pellicola è una produzione Lotus e Medusa Film.