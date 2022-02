L'attrice pescarese Sara Serraiocco membro di giuria alla Berlinale: "È stato un onore"

L'attrice pescarese Sara Serraiocco mette nel proprio curriculum un'altra prestigiosa esperienza: è stata, infatti, membro di giuria alla Berlinale 2022, il Festival internazionale del cinema di Berlino. Per la precisione, la Serraiocco ha fatto parte della commissione incaricata di assegnare lo "Shooting Stars Award", un premio che viene aggiudicato ogni anno a giovani attori europei: "È stato un onore per me essere membro della giuria alla Berlinale. Auguro buona fortuna a tutte le prossime stelle cadenti!", ha scritto Sara su Facebook. Il significato di questa sua frase è presto spiegato: il termine "shooting stars", tradotto dall'italiano, vuol dire appunto "stelle cadenti".

Questo prestigioso riconoscimento è stato introdotto nel 1998 dalla European Film Promotion, organizzazione per la promozione del cinema europeo, ed è sostenuto dal Media Programme dell'Unione europea. Ogni anno, attori e attrici tra i 16 e i 32 anni, che hanno già rivestito un ruolo da protagonista negli ultimi 18 mesi, vengono nominati dai Paesi membri della European Film Promotion e valutati da una giuria internazionale di esperti e professionisti del settore.

La giuria seleziona i vincitori in base alla loro recitazione nelle pellicole più recenti, ed essi hanno così poi la possibilità di partecipare a conferenze stampa, servizi fotografici e incontri con direttori di casting, registi e produttori. Tra gli attori che in questi ultimi anni hanno ricevuto lo "Shooting Stars Award" figurano Daniel Craig, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Elio Germano, Maya Sansa, Isabella Ragonese e Alessandro Borghi.

Intanto Sara Serraiocco continua il proprio percorso professionale: nei mesi scorsi ha preso parte alle riprese di "Io sto bene", lungometraggio che rappresenterà il Lussemburgo agli imminenti Oscar 2022, la cui serata finale si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 27 marzo. Sarà, nello specifico, la 94esima edizione della celebre manifestazione. L'attrice pescarese ha voluto rivolgere, a tale proposito, un ringraziamento "al regista Donato Rotunno, ai miei compagni di viaggio e alla produzione Tarantula Luxembourg".