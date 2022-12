L'attrice pescarese Sara Serraiocco nel nuovo film di Genovese con Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea

Sta per concludersi quello che è stato un grande 2022 per Sara Serraiocco. E, se il buongiorno si vede dal mattino, anche il prossimo anno riserverà all'attrice pescarese grandi soddisfazioni professionali. Dal 26 gennaio, infatti, uscirà in tutte le sale del nostro paese "Il primo giorno della mia vita", nuovo film del regista Paolo Genovese ("Immaturi", "Perfetti sconosciuti", "The place") che vedrà Sara recitare accanto a big del grande schermo come Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea. La pellicola è una produzione Lotus e Medusa Film.

Sara Serraiocco è ormai sempre più una certezza del cinema italiano. Durante il 2022 ha preso parte alle riprese di "Io sto bene", interessante lungometraggio di Donato Rotunno che ha rappresentato il Lussemburgo agli Oscar nella categoria "Miglior film straniero". Inoltre è stata membro di giuria alla Berlinale 2022, il prestigioso Festival internazionale del cinema di Berlino, facendo parte della commissione incaricata di assegnare lo "Shooting Stars Award", premio che viene aggiudicato ogni anno a giovani attori europei.

Dulcis in fundo, è poi sbarcata al festival del cinema di Venezia per una duplice presentazione: Il Signore delle Formiche, diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, e Siccità, diretto da Paolo Virzì e con un cast che annovera tra gli altri Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci e Max Tortora.