Sara Serraiocco nel cortometraggio per promuovere il ritorno in sala

Anche l'attrice pescarese Sara Serraiocco appare nel cortometraggio realizzato per promuovere il ritorno nei cinema dopo il lungo periodo di chiusura e il breve test estivo di riapertura. Nello specifico, Sara interpreta una delle cassiere che, alla biglietteria, stampano i tagliandi d'ingresso per consentire la visione del film. Accanto a lei si riconoscono Giulia Michelini e Alessandro Siani.

Ma sono davvero tanti i personaggi che prendono parte a questo spot, intitolato “All Star” e incentrato su una campagna di comunicazione del ministero della cultura (in collaborazione con Anica, Anec e Cinecittà) per invitare gli italiani a tornare in sala nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza, incluso il green pass.

Per quanto riguarda il resto del "cast", Pierfrancesco Favino e Anna Foglietta sono coloro che "staccano" i biglietti, mentre Elio Germano è un addetto alle pulizie. Lillo Petrolo e Paolo Calabresi sono i venditori di pop corn, Giuseppe Tornatore è il macchinista e Michele Placido interpreta uno spettatore che invita a tenere spento il telefonino durante la proiezione. Tra gli altri protagonisti d’eccezione si riconoscono anche Barbara Bobulova, Edoardo Leo, Claudia Napolitano, Alice Pagani, Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Greta Scarano, Toni Servillo e Luka Zunic.