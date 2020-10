Romina Pierdomenico recita con Ezio Greggio in "Lockdown all'italiana", il primo film di Enrico Vanzina come regista in uscita al cinema il prossimo 15 ottobre. La giovane showgirl, originaria di Vicoli, è fidanzata con il noto attore da un paio di anni e ha già lavorato insieme a lui per "La sai l'ultima - digital edition", trasmissione andata in onda su Canale 5 nel 2019.

Nel cast di "Lockdown all'Italiana" figurano anche Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli e Harmail Kumar. Una produzione Dean Film e New International, distribuzione Medusa Film.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il film viene descritto come una commedia tra risate e riflessioni amare che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del lockdown.