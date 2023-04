Il Ponte di Ferro diventa un set per il nuovo film di Alessandro Genovesi

Il Ponte di Ferro, che collega piazza Garibaldi e via Orazio, ospiterà le riprese del film di Alessandro Genovesi “Il fabbricante di lacrime”, patrocinato dal Comune di Pescara e ispirato al best seller omonimo di Eric Doom. La produzione del lungometraggio è a cura della Colorado Film Production.

L'area verrà chiusa al traffico dal 3 al 5 aprile, con divieto di transito ciclopedonale lungo la pista ciclabile posta sul ponte ferroviario D’Annunzio, divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata sul parcheggio area golena sud (lungaterno sud) e parcheggio area golenare nord, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Spalti del Re all’intersezione con il ponte ferroviario per il posizionamento dei mezzi tecnici, dalle ore 8 del 3 aprile alle ore 14 del 5 aprile.

Inoltre, sempre dalle ore 8 del 3 aprile alle ore 14 del 5 aprile, vigerà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel parcheggio sottostante il Ponte Risorgimento, ovvero su Lungofiume dei Poeti all’altezza del ponte ferroviario, per il posizionamento del campo base artistico.