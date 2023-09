Anche i Premi Flaiano piangono Giuliano Montaldo: "Una perdita gravissima"

Anche i Premi Internazionali Flaiano piangono Giuliano Montaldo, "regista, sceneggiatore, già presidente di Rai Cinema e presidente sino ad oggi, e da oltre venti anni, della giuria sezione Cinema dei Premi Internazionali Flaiano. Una perdita gravissima per i Premi, sia in termini di professionalità che di amicizia, perchè essere amici di Giuliano Montaldo è stato davvero un privilegio".

Per la presidente Carla Tiboni, che parla di "grave lutto" e "profonda tristezza", la presenza di questo grande regista (morto oggi a 93 anni) "ha permesso ai Premi di avere una crescita continua, perchè Montaldo non solo era un uomo di una cultura sconfinata, ma di una signorilità ormai di pochi, aveva sempre tempo per ricevere le persone nella sua casa romana e dare, con la pacatezza che lo contraddistingueva, consigli e suggerimenti per le scelte di film e artisti, senza tralasciare la critica costruttiva, quella che contraddistingue le persone di cultura".

E conclude: "Sino a quando la salute glielo ha permesso è stato costantemente presente alle serate finali di premiazione e ha partecipato alle riunioni della giuria cinema sempre con amore e passione e da protagonista. Quando era a Pescara non mancava mai di camminare per corso Manthonè per far visita, dall'esterno, alla casa di Ennio Flaiano che considerava uno dei più grandi sceneggiatori di tutti i tempi. Addio Maestro".