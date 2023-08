"Corro da te", "Troppo cattivi" e "La cena perfetta" per la rassegna Cinema al Parco dello Sport

Si chiama Cinema al Parco dello Sport ed è la manifestazione gratuita che proporrà 3 appuntamenti con altrettanti film, al via dalla serata di lunedì 7 agosto. L'iniziativa rientra nel progetto di riqualificazione culturale e sociale delle periferie, Social art, che riaccenderà le arene del cinema all’aperto con questa mini rassegna che si svolgerà nel Parco dello Sport, in via Passolanciano. Proiezioni concepite come attività di animazione del territorio cittadino, a cura dell’Aps Movimentazioni, motore del progetto che comprende diverse azioni strategiche del piano per la riqualificazione urbana e sicurezza nelle periferie della città di Pescara.

Tutte le pellicole saranno visibili a partire dalle ore 21. Questi i film in programma: lunedì 7 agosto "Corro da te" del regista Riccardo Milani, con Miriam Leone e Pier Francesco Favino; lunedì 21 agosto "Troppo cattivi", cartoon ambientato in un mondo in cui umani e animali coesistono; lunedì 28 agosto "La cena perfetta" del regista Davide Minnella, in cui l'amore per la cucina fa incontrare un camorrista e una chef.

Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti. Per informazioni, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 349/6216724 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 dal lunedì al venerdì.