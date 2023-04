Si gira in Abruzzo il film 'Un mondo a parte' con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Si gira un nuovo film in Abruzzo. Come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, sono infatti in corso le riprese dell’ultima pellicola del regista Riccardo Milani, 'Un mondo a parte', che vede come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. La produzione è curata da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Michele Astori e Riccardo Milani, con la fotografia di Saverio Guarna, la scenografia di Marta Maffucci, i costumi di Alberto Moretti e il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda.

L'uscita nelle sale è prevista per il 2024, e il lungometraggio verrà distribuito da Medusa Film. La trama ruota attorno alle vicende del maestro elementare Michele Cortese (Albanese), per il quale sembra aprirsi una nuova vita: dopo 40 anni di insegnamento nel caos di Roma, infatti, riesce a farsi assegnare all’istituto Cesidio Gentile, una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e dei bambini, Cortese supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Tuttavia, quando tutto sembra andare per il meglio, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno dovrà chiudere i battenti. Comincia così una corsa contro il tempo per evitare, in qualsiasi modo, questo triste epilogo.