"Decumano Maximo" è un successo, terza settimana di programmazione per il film di Consorte

Per la terza settimana consecutiva, visto il gradimento e l’affluenza del pubblico, il cinema teatro Massimo di Pescara continuerà la programmazione di "Decumano Maximo", docufilm di Alessio Consorte coprodotto da Cf Studio, dalla Fondazione Pescarabruzzo e dallo stesso regista. Un vero e proprio successo per questo lavoro che si presenta nevralgico e innovativo, girato soprattutto in Abruzzo, con spettacolari riprese aeree e una minuziosa ricostruzione storica, e sul campo, lunga cinque anni.

Consorte ha raccolto e verificato centinaia di testimonianze, intervistando, tra l’altro, eccellenze dell’archeologia nazionale, docenti universitarie grandi esperti della storia e della lingua pre-romane. Nell’antica Roma, il Decumano costituiva la via principale di attraversamento della penisola da est a ovest.

«L’origine del nome Italia fa ovviamente gola a tutti, ma le sue origini assolute dimorano nella Majella, nel Gran Sasso, in Abruzzo, a Corfinio – spiega il regista – Qui fu fatto il primo giuramento proto-italiano. Oggi la vulgata vuole che le nostre radici nazionali siano in Calabria: ma il cuore italico batteva nell’Appennino, e nella nostra regione, solo successivamente quelle genti e quei guerrieri sono scesi a sud».