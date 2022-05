David di Donatello, Michele D'Attanasio verrà premiato a giugno dal sindaco

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha avuto ieri una conversazione al telefono con Michele D'Attanasio, talento originario della nostra città e fresco vincitore del David di Donatello per la fotografia. Queste le parole pubblicato stamane sui social dal primo cittadino, il quale anticipa che il prossimo mese D'Attanasio, apprezzato direttore della fotografia, riceverà un riconoscimento ufficiale proprio nel capoluogo adriatico durante una cerimonia pubblica:

"Gli ho fatto i complimenti per il prestigioso premio e l'ho ringraziato, a nome di tutta la città, per aver speso parole bellissime per Pescara. Mi ha detto che a giugno sarà in città, nell'occasione gli tributeremo gli omaggi che merita. Pescara è nel suo cuore e nei suoi occhi quando realizza i suoi capolavori di fotografia. Grazie, Michele!".