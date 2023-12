Il cortometraggio di Flavio Sciolè arriva in finale in un festival cinematografico degli Stati Uniti

Il registra abruzzese Flavio Sciolè ha conquistato la finale al 3rd Annual Ztv Film Festival che si svolge a Cincinnati (Usa) a dicembre con il suo corto metraggio nella categoria Loop Lord, dal titolo 'Art 4 Nothing' del 2007.

L'opera è stata proiettata in decine di festival in tutto il mondo : Sconfinamenti (Museo Nazionale Di Castel Sant'Angelo, Roma 2008), Festival Kinolevchyk (Idea Museum di Lviv, Ucraina, 2008), Nuit Des Museés-Videonotte (Museo Cascella, Pescara, 2008), Portobello Film Festival di Londra ( London Film Maker Convention, Uk, 2008), Carbunari International Experimental Film Festival (Museum Florean, Baia Mare, Romania, 2008), 4°Festival International Du Film Court Et Du Documentaire De Casablanca (Casablanca, Marocco, 2009), retrospettiva ‘Flavio Sciolè: Autoritratto D’Antiartista’, (Macro Asilo, Roma, 2019). Il corto è citato in 'Saving the Visual Arts' di John M. Gordon (printed in Vol. 7, No. 4, 2008 -Arts and Opinion Magazine, August/September, Usa). Il corto che dura solo 12 secondi è distribuito on demand dalla piattaforma Streeen!

Flavio Sciolè, classe 1970, è un attore e regista da circa trent'anni lavora in teatro e nel cinema. Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma. Nel 2023 ha partecipato a diversi festival, tra cui: Alc Videoart Festival (Spagna), Xprmntl anti-festival (Uk), Denver Monthly Film Awards (Usa), San Giò Verona Video Festival, Vertifilms Vertical Film Festival (Messico), Anti-War International Independent Film Festival Awiiff (Estonia), Festival del cinema di Cefalù, Portobello Film festival (Uk), Make art not fear (Portogallo).