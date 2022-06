Il premio Docudì 2022 sarà consegnato a Silvio Laccetti per "Headin’Home"

Si concluso di recente il concorso di cinema documentario Docudì, organizzzato dall’Acma - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, giunto quest’anno alla sua 9a edizione. Tra i film selezionati e ammessi al concorso la Giuria Popolare, composta dal pubblico presente in sala, ha designato vincitore "Headin’Home" di Silvio Laccetti.

Il film è stato proiettato il 26 maggio con, a seguire, un incontro con il pubblico alla presenza di Silvio Laccetti, regista e sceneggiatore, Giuseppe Mascitelli, cantante e songwriter, e Andrea Giovannoli, batterista del gruppo Dago Red. Partendo da un repertorio video e fotografico raccolto in vent'anni di attività, il film è incentrato sui Dago Red, band composta interamente da artisti abruzzesi con radici musicali che affondano in un genere lontano: il folk'n blues.

Una sorta di emigrazione musicale, come amano considerarla, che supera i confini della tradizione italiana per toccare sonorità distanti e farle convivere, in armonico equilibrio, con le storie e i personaggi più vicini, con l'amore dichiarato alla propria terra. Nel legame ideale con John Fante e la sua raccolta di racconti, Dago Red appunto, la narrazione del documentario si srotola come un viaggio, fatto di esperienze e contaminazioni, cultura e folclore, per ritrovarsi di ritorno a casa. Il film è stato scritto e diretto da Silvio Laccetti, abruzzese (Vasto, 1992), con la produzione curata dalla Montalo Production.

Tra i suoi film precedenti come regista, "Generazione Diabolika", uscito nelle sale italiane il 10 giugno 2019, in streaming su Amazon Prime Video e in versione dvd su laFeltrinelli, Mondadori store e Ibs. Quest’anno la nona edizione di Docudì - Concorso di Cinema Documentario si è svolta all’auditorium Cerulli di Pescara.