Ultimo fine settimana per "Cinema sotto le stelle”: tocca ad “Air – La storia del grande salto”

Ultimo fine settimana per “Cinema sotto le stelle”, la rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi in collaborazione con Multicinema srl che per tutto il mese di agosto ha trasformato ogni sera il Teatro d’Annunzio in una spettacolare sala cinematografica a cielo aperto, con un cartellone di ben venti film, compresi nove ad ingresso gratuito, tra titoli di qualità italiani e stranieri, anteprime, prime visioni, film per famiglie ed eventi speciali.

Sabato 26 agosto, ad ingresso libero, verrà proiettato “Air - La storia del grande salto”, il film diretto da Ben Affleck e interpretato dallo stesso Ben Affleck e Matt Damon, con Jason Bateman, Marlon Wayans e Chris Messina, che racconta la storia del venditore di scarpe Sonny Vaccaro e di come ha guidato la Nike nella ricerca del più grande atleta nella storia dello sport, Michael Jordan.

Il box office del teatro d’Annunzio aprirà alle 18 per il ritiro dei biglietti omaggio. La proiezione, con inizio alle ore 21:15, sarà annullata in caso di pioggia. Per informazioni è possibile chiamare il numero 342.9549562.