Con “AnimArte” l’istituto Bellisario approda alla Mostra del Cinema di Venezia

Approda alla Mostra del Cinema di Venezia il progetto "AnimArte" dell’istituto "Misticoni Bellisario" di Pescara, che sarà proiettato venerdì 8 settembre all'interno dell’evento "Ad occhi aperti”, organizzato da Anac, Tesla Production e associazione "Young for fun", in collaborazione con "Isola Edipo". L'evento si terrà dalle ore 16 nella "Sala Laguna" del Lido di Venezia.

Il progetto "AnimArte", tenuto nella scuola diretta da Raffaella Cocco, è stato realizzato all'interno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, ed è stato promosso da ministero della cultura e ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con Imago Museum, Fondazione Pescarabruzzo, Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, associazione "BluMagma Factory". Il tutto con il patrocinio del dipartimento di lingue dell'università d'Annunzio e del Comune di Pescara.

«Il progetto formativo d'avanguardia – spiega Stefano Chiavarini, che ne è stato il curatore – si è svolto nei primi sei mesi del 2023, per approfondire e sviluppare con i giovani concetti teorici e pratici legati al mondo dell‘animazione digitale e del cosiddetto compositing video, favorendo lo sviluppo della video-arte attraverso l’approccio con tecniche d’avanguardia: tutto questo per avviare un percorso di formazione di nuovi professionisti in grado di realizzarsi in un campo dalle enormi potenzialità».

"AnimArte" si avvale di formatori abruzzesi di prestigio come Francesco Aber, artista e videomaker pescarese, titolare a Barcellona di un grande studio di animazione, che con lo stesso Chiavarini ha fondato l'associazione di cineasti "BluMagma Factory", vincitrice del Globo d'Oro 2018 con il cortometraggio "Stai Sereno" di Daniele Stocchi.