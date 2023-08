I pescaresi Andrea Gatopoulos e Marco Crispano alla Mostra del Cinema di Venezia

Andrea Gatopoulos e Marco Crispano, titolari a Pescara della società di produzione “Il Varco” e associati a Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, sono stati selezionati per la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, nell'ambito della prossima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che aprirà i battenti il 28 agosto per la sua 80esima edizione: i due autori abruzzesi saranno presenti con il cortometraggio ‘Las memorias perdidas de los árboles’, per la regia di Antonio La Camera.

Per Gatopoulos, poi, si tratta del secondo prestigioso riconoscimento di fila, dopo quello conseguito un anno fa al Festival di Cannes con il suo cortometraggio “Happy New Year, Jim”, presente in una delle sezioni della kermesse: «Questo invito a Gatopoulos e Crispano è motivo di grande soddisfazione per tutto il nostro movimento e certifica la qualità degli operatori abruzzesi tutti», dice il presidente regionale di Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, Stefano Chiavarini. «Con la nostra associazione in soli due anni di vita abbiamo associato oltre cinquanta produttori e autori del settore, cercando di dare loro voce in tutti i dossier più importanti per il nostro mondo, a cominciare dalla istituenda Film Commission regionale».