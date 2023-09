Abruzzo Film Commission debutta a Venezia: 2 milioni di euro in arrivo per produzioni cinematografiche

La Film Commission d’Abruzzo sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata presentata nella giornata di mercoledì 6 settembre durante un evento tenutosi al Pavilion Italia dell’Hotel Excelsior, alla presenza dei più importanti operatori del settore cinematografico. “L'Abruzzo finalmente c’è e partecipa a pieno titolo al mondo della produzione cinematografica, forte anche della sua storia”, ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, intervistato da Boris Sollazzo, vicedirettore di "The Hollywood Reporter”.

Il governatore ha inoltre annunciato che entro il mese di ottobre “saranno pubblicati bandi per 2 milioni di euro per le produzioni cinematografiche da svolgersi in Abruzzo e che, magari, raccontino proprio di storie abruzzesi. Nelle prossime settimane ci sarà la costituzione formale della Film Commission con l'approvazione in giunta dello statuto e poi l'atto notarile, tutti i passaggi che gli daranno corpo e vita. Puntiamo a diventare protagonisti anche noi di questo mercato che ha una grande potenza nel trasmettere, nel proiettare nel mondo le immagini della terra, delle tradizioni, della cultura abruzzese, con un forte ritorno economico legato in particolare al turismo”.

Il panel "Regione Abruzzo: è già set”, introdotto da Sollazzo, ha visto la partecipazione, oltre che del presidente Marsilio, anche della sottosegretaria al ministero della cultura, Lucia Borgonzoni, nonché la presenza tra il pubblico del presidente dell’Anica, Francesco Rutelli.