Ciattè e Delfino d'oro, tutti i premiati dell'edizione 2022

Lunedì 10 ottobre nella sala consiliare del Comune si terrà la cerimonia di consegna dei Ciattè e Delfino d'oro, onorificenze istituite nel 2003 per celebrare i pescaresi illustri, coloro che hanno scelto la nostra città come centro della loro vita e quanti nel mondo le hanno dato lustro con la loro attività professionale. Il premio, come tradizione, viene consegnato nel giorno del Santo patrono, Cetteo.

I premiati dell’edizione 2022 sono: Ciattè d’oro alla memoria a Laurino Circeo, Miky Frattaruolo e Raffaele Paparella Treccia; Ciattè d’oro a Patrizia Ciaburro, Gerardo Di Cola, Antonio Di Loreto, Ottorino La Rocca e Don Marco Pagniello; Delfino d’oro a Massimo Caputi, Michele D’Attanasio, Daniele Fontecchio, Simone Fontecchio, Paolo Laporta e Amalia Pomilio.

La giornata verrà aperta alle ore 10 dal consiglio comunale riunito in seduta solenne, con il discorso del sindaco Carlo Masci e del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli. La cerimonia di premiazione sarà quindi preceduta dalla consegna delle pergamene sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cinque neodiciottenni e di un sacerdote. A seguire intermezzo pianistico a cura di Michela De Amicis, che interverrà anche alla fine della consegna dei Ciattè d’oro e prima di quella dei Delfini d’oro. La chiusura dei lavori del consiglio comunale straordinario suggellerà la cerimonia, che potrà essere seguita anche in diretta web sul canale YouTube del Comune di Pescara.