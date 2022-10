Conferiti in Comune i Ciattè e i Delfino d'oro [FOTO]

Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare del Comune, la cerimonia per la consegna dei “Ciattè” e “Delfino” d'oro, le onorificenze civiche alle personalità che si sono distinte per l’impegno nella cultura, nel sociale, nell’economia e nello sport. La giornata è stata aperta dal consiglio comunale riunito in seduta solenne, con il discorso istituzionale del sindaco Carlo Masci e del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che hanno posto l’accento sul significato contemporaneo dell’appartenenza a una città che si è sempre mostrata accogliente, aperta al nuovo e protesa verso il futuro, nella sua attrattività riconosciuta anche su scala nazionale.

E proprio secondo la filosofia che è alla base della celebrazione ufficiale del Santo patrono e della pescaresità, la premiazione è stata preceduta dalla consegna delle pergamene sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cinque neodiciottenni (Alex Rozmarynowski, Ziwen Yang, Lorenzo Vrenozi, Nicole Vrapi e Fatmir Ademaj) e del sacerdote filippino Windel Pastoriza che ha impartito la benedizione a tutti i presenti.

La pianista Michela De Amicis , peraltro componente del comitato dei saggi che ha individuato le eccellenze da premiare, ha eseguito da vivo il Canto degli italiani a inizio cerimonia e due intermezzi con brani di Fryderyk Chopin (Polacca op. 26 n. 1 e Valzer op. 64 n. 1) per separare i diversi momenti della mattinata. Quindi, a seguire, conferimento dei Ciattè d’oro alla memoria a Laurino Circeo, Miky Frattaruolo, Raffaele Paparella Treccia, Ciattè d’oro a Patrizia Ciaburro, Gerardo Di Cola, Antonio Di Loreto, Ottorino La Rocca, Don Marco Pagniello, Delfino d’oro a Massimo Caputi, Michele D’Attanasio, Daniele Fontecchio, Simone Fontecchio, Paolo Laporta e Amalia Pomilio.