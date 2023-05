Talenti pescaresi di 13 anni vincono il premio "Giovani autori Claudio De Albertis" a "Ceresio in giallo"

A un gruppo di giovanissimi talenti pescaresi, tutti studenti 13enni del secondo anno della scuola “Rossetti”, è andato il premio 'Giovani autori Claudio De Albertis', riservato agli under 35, all’interno del concorso letterario internazionale 'Ceresio in Giallo', competizione letteraria rivolta al genere giallo, thriller, noir e poliziesco che ha visto come vincitore assoluto Andrea Fazioli con 'Le strade oscure' (Guanda, 2022).

Il romanzo si intitola 'I nomi sulla spiaggia' (Edizioni Il Viandante, 2022) ed è un thriller che vede protagonisti proprio un gruppo di amici affiatati come sono questi ragazzi accumunati dalla passione per la scrittura e la letteratura, pieni di passioni ed eccellenti in diverse discipline anche sportive e musicali.

Il quintetto, premiato oggi da Carla De Albertis nel prestigioso Salone estense del Comune di Varese, è composto da: Teresa Rita Agostinone, amante della letteratura, in particolare fantasy, e consumatrice seriale di Manga, che scrive racconti e coltiva la passione per il flauto; Emma Cardone è un’appassionata sportiva, amante della musica e percussionista in erba che nel tempo libero si diletta con i giochi di società? e i lavori di precisione.

Tommaso D’Anastasio, oltre all’amore per la letteratura classica e moderna e alla passione per i Manga, suona da 10 anni il pianoforte e pratica pallanuoto; Davide Intelligente, oltre alla letteratura fantasy e horror, gioca a ottimi livelli a pallacanestro ed è appassionato di scacchi e matematica; Anita Paolilli è stata tre volte campionessa nazionale di pattinaggio artistico a rotelle e nel tempo libero, oltre alla lettura e scrittura, suona la chitarra.

“Veramente felice di aver attribuito il premio intitolato a mio fratello, già presidente della Triennale di Milano, a questi ragazzi che sono dei veri esempi non solo per gli altri giovani ma anche per tutti noi”, commenta Carla De Albertis, una delle ideatrici del concorso. Bel mese di giugno verrà lanciata l’edizione 2023-2024 di 'Ceresio in Giallo' con un tour sia in Italia che in Svizzera.