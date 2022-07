Tappa pescarese per Cecilia Gayle, la regina della musica latinoamericana con i vecchi amici

Cecilia Gayle a Pescara per incontrare alcuni vecchi amici.

La regina della musica latinoamericana in Italia fra una tappa e l'altra della sua tournèe estiva è stata nella nostra città.

L'occasione è stata utile per salutare vecchi amici come il giornalista Pierluigi Spiezia e nuove amiche come Sara Di Blasio, la "Birraia del Mercato" (Birrai del Mercato) di piazza Muzii.

L'interprete di brani di successo internazionale come "El Pampam" ed "El Tipitipitero", originaria del Costa Rica ma a Milano da oltre un quarto di secolo, è accompagnata in tour dal suo fidanzato Antonio Summa, produttore discografico e co-autore con Cristiano Malgioglio, fra l'altro di "Raccogli l'attimo", il brano con cui Albano e Romina Power hano partecipato come ospiti al Festival di Sanremo 2020.