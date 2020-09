Casting per il film "L'Arminuta", selezioni a Pescara: ecco i profili ricercati

Selezioni a Pescara per il casting del film cinematografico "L'Arminuta" per la regia di Giuseppe Bonito tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio.

In questa prima fase il casting si concentra sui ruoli dei personaggi più giovani.

Questi i profili che si ricercano, non è necessaria un'esperienza pregressa:

Bambine: 7/10 anni (è necessaria una conoscenza base del dialetto abruzzese);

Ragazzine: 13/16 anni;

Ragazzi maschi: 13/20 anni.

Gli incontri si terranno al Mediamuseum in piazza Alessandrini nei seguenti giorni:

lunedì 7 settembre dalle 11 alle 18;

martedì 8 settembre dalle 11 alle 18;

mercoledì 9 settembre dalle 11 alle 18;

giovedì 10 settembre dalle 11 alle 18.

Gli interessati possono presentarsi direttamente in loco in uno dei giorni indicati, in un orario a scelta all’interno della fascia oraria stabilita e attendere il proprio turno.I minorenni devono essere accompagnati da 1 solo genitore (o da chi ne fa le veci) per evitare assembramenti.