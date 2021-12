Visite guidate gratuite nella casa-studio di Franco Summa

Casa-studio di Franco Summa aperta al pubblico con visite guidate gratuite sabato 11 dicembre.

L'iniziativa, prevista dalle ore 9:30 alle 13:30, si tiene in occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Summa e dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara per promuovere la conoscenza delle opere di Franco Summa ispirate al tema dell’arte ambientale, che ha trovato negli spazi urbani uno specifico campo di intervento.

Dal 2020 la casa-studio di Franco Summa, scomparso nel 2019, è stata riconosciuta bene di interesse culturale dalla commissione regionale per il patrimonio culturale del ministero della Cultura, «poiché questo luogo», recita la motivazione del decreto, «riveste un interesse particolarmente importante per una duplice funzione: valorizzare e tutelare l’attività dell’artista, risvegliare nella memoria i tanti momenti salienti dedicati alla vita cittadina che ha visto in Franco Summa un attento e sensibile artista. Tra i colori dell’arte contemporanea, alla riscoperta del rapporto “arte e ambiente” in relazione con i dati dei contesti naturali e architettonici urbani, Franco Summa è stato in grado di realizzare un’idea di bellezza e dare alla città una interpretazione innovativa volta alla valorizzazione e recupero dello spazio urbano. Un affresco dinamico e decisamente coinvolgente per conoscere i suoi infiniti modi di vivere il suo processo creativo: fare arte che dialoga con i luoghi, la storia e la memoria della città».

È obbligatoria la prenotazione al numero della Fondazione Summa: 3516496363