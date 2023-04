Ennio Flaiano "torna a casa": l'abitazione che gli diede i natali entra a far parte del patrimonio comunale

Un “sì” unanime del consiglio comunale e “un'emozione” per l'assessore al patrimonio Maria Rita Carota: con un investimento di 85mila euro il Comune entra a casa Flaiano acquisendo cioè il piano terra del civico 37 di corso Manthoné, la casa dove il 5 marzo 1910 nacque Ennio Flaiano.

Un vero e proprio oggetto del desiderio che fino ad oggi non era mai stato realizzato, ma che grazie al diritto di prelazione vista la rinuncia al suo esercizio da parte del ministero dei beni e delle attività culturali, è diventato realtà.

Un'acquisizione che arriva proprio nell'anno in cui i premi internazionali Flaiano nati dall'intuizione di Edoardo Tiboni, tagliano i 50 anni e oggi nelle mani della presidente Carla Tiboni che era presente in sala consiliare al momento dell'approvazione della delibera.

Un artista eclettico come pochi Flaiano capace di grande sarcasmo e di grandi malinconie che è riuscito ad eccellere nelle vesti di scrittore, umorista e sceneggiatore con il cinema che lo legò a un altro grande personaggio: il regista Federico Fellini.

Il primo piano della casa che gli diede i natali entra dunque a pieno titolo patrimonio dell’amministrazione civica dando uno straordinario valore aggiunto all’offerta e all’immagine culturale della città. Si tratta di un appartamento di 75 metri quadrati dell'edificio dichiarato di interesse storico in quanto “Casa natale di Ennio Flaiano” con decreto ministeriale il 4 marzo del 1991 così come il fabbricato contiguo con cui costituiva un unico immobile.

“Questo risultato mi procura una grande emozione - ha detto in aula Carota -. Rappresenta certamente un momento di straordinario rilievo, direi, al di fuori di ogni enfasi, una conquista identitaria per tutta la città di Pescara. Posso affermare che in qualche modo, pur se le sue spoglie riposano altrove, 'Ennio Flaiano è tornato a casa'. Mi riempie di orgoglio, come assessore alla cultura e al patrimonio non solo l’acquisizione di questo luogo di grande valore simbolico per Pescara, ma anche la prospettiva che intorno a questo potrà determinarsi”.

“Mi impegnerò – ha aggiunto - affinché tutto questo possa permetterci un ruolo attivo, cui aspiravamo, nella gestione dell’intero complesso della Casa natale di Ennio Flaiano, valorizzandone le indubbie potenzialità sia a scopo culturale che turistico. È d’altronde superfluo sottolineare come da questo passaggio l’intero centro storico di Pescara possa trarne un importante vantaggio in termini di attrattività, in una via dove già insiste la Casa natale di Gabriele d’Annunzio”.

Gli 85mila necessari alla definitiva acquisizione sono stati già inseriti nel bilancio di previsione 2023-2025 per l'anno in corso. Il distretto più antico del capoluogo arricchisce così il suo profilo culturale. Casa Flaiano infatti si aggiunge al patrimonio pubblico di cui fanno parte la Casa natale di Gabriele d’Annunzio, il Mediamuseum, il museo delle Genti d’Abruzzo, il museo Basilio Cascella e il museo, dell'800 (questo però privato).

"Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso" dice uno dei suoi più noti aforismi, in questo caso l'esserlo stato è una fortuna per tutta la città.