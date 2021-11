Per rivedere l'intera puntata e i singoli video basta cliccare sul seguente link: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/alltogethernow2021/seconda-puntata_F311271001000201

Carlotta Loretucci, giovane pescarese di 18 anni, ha superato anche la seconda puntata del programma televisivo "All together now-La musica è cambiata" di Canale 5. La Loretucci è stata nuovamente protagonista sul palco dello show condotto da Michelle Hunziker e rivolto ad aspiranti cantanti.

La giovane pescarese Loretucci supera anche la seconda puntata di "All together now" [VIDEO]