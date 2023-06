Verdone è a Pescara: "Flaiano uomo dell'Adriatico, nessuno come lui capì Roma"

Con un post pubblicato sui propri canali social Carlo Verdone ha elogiato Pescara, dove questa sera ritirerà il Premio Flaiano speciale per la narrativa durante una cerimonia in programma all'Aurum a partire dalle ore 20,30. Verdone doveva essere nel capoluogo adriatico lo scorso anno per ricevere un riconoscimento a “La carezza della memoria”, il suo ultimo libro edito da Bompiani, ma fu costretto a dare forfait all'ultimo momento per motivi di salute: adesso finalmente potrà essere presente.

"Sono qui in questa accogliente città che questa sera mi darà il premio Ennio Flaiano per il mio ultimo libro", ha scritto su Facebook l'attore e regista romano, ribadendo poi un concetto già espresso più volte in passato, e cioè che "Flaiano era un uomo dell'Adriatico, come lo erano Fellini, Amidei e Tonino Guerra. E nessuno come loro ha capito così bene Roma nella sua magnificenza, nella sua poesia, nelle sue esagerazioni e megalomanie". Un'ulteriore dimostrazione di affetto e stima da parte di Carlo verso la nostra città e il nostro territorio.