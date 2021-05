Carla Tiboni nominata vice presidente dell'associazione Mecenate 90

Carla Tiboni è stata nominata vice presidente dell'associazione Mecenate 90 nell'assemblea che si è svolta ieri, giovedì 27 maggio.

A nominarla il consiglio di amministrazione.

L'associazione Mecenate 90 dal 1989 svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica per la valorizzazione e gestione dei beni culturali, della promozione culturale, dello sviluppo locale e della pianificazione strategica per offrire alla Pubblica Amministrazione i servizi necessari per l'innovazione organizzativa e gestionale per il partenariato pubblico-privato.

«Accolgo con gioia la decisione di poter ricoprire un ruolo così prestigioso in una delle associazioni culturali più importanti a livello nazionale; è sempre un privilegio poter lavorare per la cultura e contribuire a svilupparne i progetti per una maggiore crescita socio-economica dei territori».