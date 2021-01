Ferzan Ozpetek e Claudia Gerini nei nuovi spot De Cecco, soddisfatta Carla Tiboni

Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano, elogia il fatto che la nuova campagna pubblicitaria del pastificio abruzzese De Cecco sarà diretta da Ferzan Ozpetek e vedrà in scena Claudia Gerini e Can Yaman. Verranno realizzati quattro spot di vari tagli, che andranno in rotazione da fine gennaio sia sulla tv sia sui social. Queste le parole della Tiboni:

"In un momento difficile per il cinema, la notizia che il pastificio abruzzese De Cecco - sponsor dei Premi Internazionali Flaiano - abbia scelto i Premi Flaiano Claudia Gerini e Ferzan Ozpetek per i nuovi quattro spot dell'azienda, ci rende orgogliosi e conferma la scelta vincente che i Premi perseguono già da molti anni, ossia legare il cinema al nostro territorio, attraverso le grandi realtà imprenditoriali".

Il regista turco Ozpetek, da 43 anni in Italia, è nato ad Istanbul, proprio come Can Yaman. De Cecco li ha chiamati a lavorare insieme per raccontare, accanto alla Gerini, i segreti della sua pasta di alta qualità. Uno dei video verrà girato in un ristorante per sottolineare la vicinanza dell'azienda al settore della ristorazione, gravemente danneggiato dai provvedimenti anti Covid.