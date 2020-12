Si intitola 'Capriccio per i tuoi occhi' il romanzo rosa/erotico di Aurora d'Errico. L'autrice di Pescara narra lo strano incontro, avvenuto nei giardini di Villa Borghese, tra Alex, un giovane gay studente universitario, e un marchese che deciderà di raccontargli la storia, assai discutibile, della sua vita tra centinaia di donne e avventure sessuali varie.

Alex, nonostante una prima perplessità a una simile richiesta, accetterà volentieri di ascoltare tutte le sere, sempre alla stessa ora, la storia da un perfetto sconosciuto, perché lo considererà un ottimo spunto per la sua imminente tesi di laurea in sociologia, ignaro che proprio quel racconto del marchese avrà risvolti inaspettati e sconvolgenti per la sua stessa vita. Il libro è pubblicato dalla Masciulli edizioni di Catignano.