"Cantine e cortili" nel centro storico di Città Sant'Angelo il 17 e 18 settembre

"Cantine e cortili" a Città Sant'Angelo venerdì 17 e sabato 18 settembre.

L'appuntamento, voluto dal sindaco Matteo Perazzettie da tutta l'amministrazione comunale, è nel centro angolano a partire dalle ore 19.

Lo scopo è quello di unire due punti di forza del territorio angolano: la splendida architettura dell’antico centro storico e la straordinaria qualità delle cantine e delle aziende agricole locali.

Dieci aziende saranno dislocate in diversi punti del borgo, tra palazzi baronali e scorci. All’ingresso del paese sarà consegnato, al costo di 5 euro, un calice, una sacca e un biglietto valevole per 3 (tre) degustazioni a scelta. Terminati gli assaggi compresi nel ticket, sarà possibile consumare direttamente nelle cantine scelte. Oltre al vino, saranno in esposizione anche aziende agricole con i loro prodotti tipici. La serata del 17 settembre, sarà accompagnata da intrattenimento musicale, organizzato dalla Proloco Angulum, che vedrà gli Audio2 esibirsi insieme alla tribute band Prendila Così nel Giardino delle Clarisse con ingresso al costo di 10 euro.

Queste le cantine e le aziende che saranno presenti: Rosarubra, Chiusa Grande, Azienda Agricola Vitivinicola Camerano S.R. Antonio; Poderi Costantini Antonio; D’Alesio Sciarr; Tenute del Priore “Col del Mondo”; Monteselva. Ci saranno anche aziende locali che esporranno olio e prodotti tipici: Fonte di Moro, “Fratelli De Massis”, “Fragassi” e “Cilli Barbara”. La manifestazione, si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid19. «Dopo lo straordinario successo dello scorso anno», dice Perazzetti, «volevamo dare continuità e terminare la stagione con un evento importante. Sappiamo quanto sia apprezzato il mondo del vino in Abruzzo e, unendolo alla bellezza del nostro borgo, abbiamo pensato di riproporre questa iniziativa. Le cantine saranno posizionate nei luoghi storici del paese così, oltre ad apprezzare la straordinaria qualità dei vini locali, saranno catapultati nella storia del borgo angolano. Invito tutti a partecipare a questo evento che sarà il primo di una lunga serie. Inoltre riavremo come ospite Olga Schiaffino, Admin della pagina Instagram “Wine Lovers Italy” che è una delle più seguite, riguardante il tema dei vini. Con lei abbiamo instaurato una bella collaborazione e con la quale si è creato anche un rapporto umano speciale. Da non perdere, anche il concerto degli Audio2, un gruppo che ha scritto diverse splendide canzoni del panorama musicale italiano e per questo ringrazio la Proloco Angulum. Vi aspettiamo a Città Sant’Angelo il 17 e 18 settembre».